Stiri pe aceeasi tema

- Justin Trudeau a recunoscut, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a vorbit despre presedintele Donald Trump alaturi de premierul britanic, Boris Johnson, presedintele Frantei, Emmanuel Macron si Mark Rutte, premierul Olandei, relateaza CNN.

- Dmitri Peskov a negat afirmațiile potrivit carora Kremlinul ar privi cu scepticism necesitatea unei noi intrevederi dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca ia in calcul „serios” sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa, care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut pr...

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca nu are o problema sa se intalneasca cu dictatori atata timp cat ”este in beneficiul Statelor Unite”, relateaza CNBC.”Cand ma intalnesc cu liderii tarilor pe masura ce vin – regi si regine si premieri si presedinti si dictatori – ma intalnesc…

- 'Din proprie initiativa, Trump Organization ne-a informat la sfarsitul lunii august ca prevede sa schimbe brandul' patinoarelor, a anuntat o purtatoare de cuvant a Directiei Parcurilor din New York intr-un comunicat. In anii '80, cand Donald Trump, pe atunci un simplu om de afaceri newyorkez, era…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca i-ar putea da în judecata pe cei implicați în investigația privind ingerințele Rusiei în alegerile din 2016, scrie Mediafax, citând Reuters. "Probabil voi face plângeri împotriva multor oameni care…

- Președintintele american Donald Trump le-ar fi spus ministrului rus de Externe și ambasadorului Rusiei ca ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 nu l-a îngrijorat, a scris Washington Post vineri seara, potrivit AFP. Aceste declarații au fost facute în cadrul întâlnirii…