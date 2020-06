SUA: Focuri de armă și un mort în „zona autonomă” Seattle. Poliției nu i s-a permis accesul Un barbat a fost ucis, iar un altul ranit grav cu focuri de arma sambata in “zona autonoma” creata de manifestanti intr-un cartier din Seattle, in nord-vestul SUA, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP și preluate de Agerpres. Aceasta “zona autonoma” a fost instituita in cadrul valului national de manifestatii impotriva violentei politienesti si […] The post SUA: Focuri de arma și un mort in „zona autonoma” Seattle. Poliției nu i s-a permis accesul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

