- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, aflat in la domiciliu, va fi internat intr-o sectie de psihiatrie, au hotarat, vineri, 31 mai, magistrații Judecatoria Sectorului 1. Decizia privind internarea medicala provizorie este executorie, relateaza News.ro. Decizia instantei de judecata a fost luata…

- Miodrag Belodedici, unul dintre foștii mari internaționali romani, a ramas fara permis de conducere, imediat dupa meciul de adio al Generației de Aur, disputat impotriva echipei Legendelor Lumii (3-2). Miodrag Belodedici (60 de ani) a ramas fara permis de conducere, dupa meciul de retragere a Generației…

- Un politist din Mehedinti a fost prins in timp ce conducea cu nu mai putin de 130 de kilometri pe ora intr-o localitate din judet, unde limita era 50. Colegii acestuia au fost cei care l-au prins pe barbat. Dupa ce individul a fost oprit, acesta a recunoscut ca a baut si a refuzat sa […] The post Politist…

- Magistratii au respins, sambata, propunerea de arestare preventiva a fostului prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega si au decis plasarea in arest la domiciliu. Sentinta poate fi contestata. ”(…) respinge propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, vizand inlocuirea masurii…

- Fostul prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega a fost plasat sambata, 23 martie, in arest la domiciliu de magistrați, dupa ce a fost prins la volan fara permis a șasea oara, aflandu-se sub control judiciar. Sentința instanței nu este definitiva, ea putand fi contestata, transmite News.ro.Morega are…

- Fostul prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega a chemat ambulanta dupa ce politistii au venit sa il audieze pentru agresarea unei jurnaliste, iar cadrele medicale au decis sa il trimita la Psihiatrie pentru un consult, relateaza News.ro. In acelasi timp, procurorii au cerut arestarea preventiva a…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- Un barbat a primit o amenda uriașa și o interdicție de șase luni de a conduce, dupa ce poliția l-a prins cu un permis de conducere fals pe care l-a achiziționat de pe internet. E vorba despre un șofer roman, relateaza cotidianul regional Provinciale Zeeuwse Courant. Inculpatul este de origine romana…