SUA: Democraţii obţin voturile necesare punerii sub acuzare…

Democratii din Camera Reprezentantilor au obtinut miercuri seara voturile necesare punerii sub acuzare a presedintelui american, Donald Trump, in cadrul unei proceduri de destituire putin intalnite, transmit agentiile internationale de presa. Pragul a fost depasit cand 216 alesi au aprobat capatul de acuzare pentru abuz de putere impotriva miliardarului republican, pe cale de a deveni al treilea presedinte american trimis in proces de destituire.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza, editor online: Alexandru Cojocaru)