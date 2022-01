Stiri pe aceeasi tema

- Rusul Mihail Ulianov a scris pe Twitter ca s-a intalnit cu trimisul special al SUA in Iran, Robert Malley. ”Consultarile stranse si coordonarea dintre delegatia Rusiei si cea a SUA in cursul discutiilor de la Viena constituie o conditie prealabila importanta pentru progresul catre restabilirea JCPOA”,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, este "Persoana Anului 2021" in sondajul realizat in randul cititorilor revistei TIME, a anuntat marti publicatia americana. Controversatul lider brazilian a obtinut 24- din cele peste 9 milioane de voturi din partea cititorilor chemati sa indice persoana sau grupul…

- Camera a adoptat proiectul printr-un vot de 220 pentru si 213 impotriva, care a fost amanat ore in sir de un discurs furios din timpul noptii al opozitiei, sustinut de principalului reprezentant republican in Camera. Democratii incantati s-au adunat in mijlocul salii pentru a saluta votul cu valuri…

- Democrații americani s-au agitat mult miercuri în Congres: vor sa gaseasca un acord cu privire la planurile de investiții ale lui Joe Biden înainte de a pleca în G20 și COP26 în Europa și, prin urmare, au mai puțin de 24 de ore sa cada de accord, potrivit AFP. Președintele…

- Senatoarea Marsha Blackburn, republicana de top int-o subcomisie a Comisieii pentru Comert al Senatului, care a organizat audierea, a spus ca este ingrijorata de colectarea datelor de catre TikTok, inclusiv cele audio si locatia unui utilizator, si de posibilitatea ca guvernul chinez sa obtina acces…

- Senatorii din Statele Unite au votat extinderea temporara a plafonului datoriei țarii, cu mai puțin de doua saptamani inainte ca acesta sa fie atins. Cu toate ca s-a ajuns la un acord, tensiunile intre republicani și democrați a provocat nervozitate pe piețele financiare, noteaza BBC. Senatul, camera…

- Economia SUA va cadea intr-o recesiune in cazul in care Congresul nu va aborda limita de imprumuturi a guvernului federal, avertizeaza secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen. Statele Unite ale Americii se confrunta cu o situație de criza. Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat din nou ca…