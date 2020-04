SUA: Cel puțin 2.300 de azile au fost infectate cu noul coronavirus (USATODAY) Noul coronavirus circula prin casele de batrani din America, iar impactul a fost mult mai mare decat a spus guvernul federal, scrie usatoday.com. Cel puțin 2.300 de unitați de ingrijire de lunga durata din 37 de state au raportat cazuri pozitive de COVID-19, conform datelor USA TODAY obținute de la agențiile de stat. Peste 3.000 de The post SUA: Cel puțin 2.300 de azile au fost infectate cu noul coronavirus (USATODAY) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu-Cercel a anunțat ca cinci cadre medicale de la Institutul ”Matei Balș” sunt infectate cu COVID-19. Un medic este simptomatic. Cinci cadre medicale de la Institutul “Matei Bals” sunt infectate cu noul coronavirus, a declarat joi, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale, Adrian Streinu-Cercel.…

- 72 de cadre medicale de la Spitalul Sfantul Ioan din București au intrat in izolare dupa ce a fost depistata o pacienta infectata cu noul coronavirus. Secția de Nefrologie a spitalului, unde pacienta a fost internata pentru dializa, a fost inchisa. Conducerea spitalului a decis sa testeze toți pacienții…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…

- Sa nu creada lumea ca numarul cazurilor confirmate de coronavirus in Romania arata ca atatea sunt, a atras atenția Raed Arafat, la Antena 3, unde a vorbit despre pandemia de COVID 19. ”La acest moment toți trebuie sa stea sa se gandeasca. Vom trece prin perioade grele. Romania nu este o țara care sta…

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, a anunțat joi ca a fost testat pozitiv pentru noul Coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, politicianul francez a anunțat ca este intr-o stare de spirit buna și ca va urma toate indrumarile medicale. Negocierile privind relația viitoare dintre Marea…

- O serie de date din dosarul DNA pe fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, arata ca procurorul DNA al Sectiei a II-a a DNA, Marian Dragulescu, timp de 4 zile, de la inceperea urmaririi penale in acest caz, nu a luat nicio masura de supraveghere tehnica pe Sorina Pintea, asta desi chiar el a consemnat,…

- 5 decese au fost raportate in Italia, ca urmare infectarii cu coronavirus, inregistrandu-se astfel cel mai mare focar din afara Asiei. Peste 100 de imbolnaviri au fost inregistrate și cel puțin 10 orașe din nordul țarii sunt in carantina. Carnavalul de la Veneția și meciurile de fotbal au fost anulate. …