- Detinutul Corey Johnson, un afro-american de 52 de ani, condamnat pentru participare la uciderea a sapte persoane in Richmond, Virginia, in 1992, a primit joi injectia letala cu pentobarbital, legat de o targa in camera de executie a inchisorii din Terre Haute, statul Indiana, transmit Reuters și AFP,…

- Lisa Montgomery a fost executata pentru crima in statul Indiana, deși avocații ei susținusera ca era o victima bolnava mentala a abuzului care merita mila, potrivit BBC . Lisa Montgomery este prima femeie executata in SUA incepand din 1953. Ea a fost declarata decedata miercuri, la ora locala 1:31 (06:31…

- Lisa Montgomery – singura femeie deținuta condamnata la moarte in SUA – a fost executata pentru crima. Ea a primit o injecție letala intr-o inchisoare din Terre Haute, Indiana. Cazul a atras atenția, deoarece avocații ei au susținut ca este bolnava mintal și ca a suferit abuzuri grave in copilarie.…

- Intr-o discuție telefonica privata, noul șef al Poliției Capitoliului le-a transmis liderilor democrați ca investigheaza indeaproape trei scenarii separate care ar reprezenta amenințari extrem de serioase la adresa ordinii de stat și care ar urma sa aiba loc zilele urmatoare, pana pe 20 ianuarie, ziua…

- Guvernul de la Washington a autorizat, cu numai cateva saptamani inaintea incheierii mandatului presedintelui Donald Trump, continuarea procedurii intr-un penitenciar federal din Indiana pentru executia unui barbat afro-american condamnat pentru omucidere, transmite vineri DPA. Brandon Bernard (40…

- Un oftat de ușurare s-a auzit de la Madrid la Berlin în momentul în care devenise clar ca Joseph Biden va fi al 64-lea președinte al SUA, dupa cei patru ani turbulenți la Casa Alba ai lui Donald Trump. Nu ar trebui sa fie vreo surpriza, din moment ce relațiile dintre SUA și majoritatea membrilor…

- Mark Meadows, șeful de cabinet al președintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, potrivit CNN, care citeaza doi oficiali de la Casa Alba.Meadows a calatorit cu Donald Trump duminica și luni. De asemenea, el a participat marți la petrecerea de noapte a alegerilor de la Casa…