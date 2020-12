Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a spus ca vrea sa pastreze intr-o prima faza, dupa ce isi va prelua functia, taxele vamale punitive impuse Chinei de Washington sub presedintia lui Donald Trump in cadrul unui razboi comercial, relateaza AFP. "Nu vreau sa intreprind nicio actiune imediat, iar acest lucru vizeaza inclusiv taxele vamale", a declarat Biden pentru cotidianul american The New York Times, intr-un interviu aparut miercuri. "Nu vreau sa imi compromit optiunile", a mai spus el. Relatiile dintre primele doua puteri mondiale au ajuns la cel mai scazut nivel in ultimele decenii sub mandatul…