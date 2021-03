SUA: Biden cere interzicerea puştilor de asalt după masacrul din Colorado Presedintele american Joe Biden a cerut marti interzicerea pustilor de asalt si masuri mai aspre de control al armelor dupa atacul armat soldat de luni cu zece morti in Colorado, relateaza Reuters si AFP. "Nu trebuie sa mai astept niciun minut, daramite o ora, pentru a lua masuri de bun simt care pot salva vieti in viitor", a spus Biden. "Asta nu este si nu ar trebui sa fie o chestiune partizana", a spus Biden la Casa Alba. "Este o chestiune americana care va salva vieti, vieti americane. Trebuie sa actionam", a pledat el. "Putem interzice armele de asalt si incarcatoarele de mare capacitate in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

