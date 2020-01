SUA: Avocaţii lui Trump cer Senatului achitarea 'imediată' a preşedintelui Avocatii lui Donald Trump au cerut luni Senatului american, unde va avea loc procesul de destituire a presedintelui republican, achitarea 'imediata' a acestuia, transmite AFP. Procesul care va incepe marti este 'o pervertire periculoasa a Constitutiei', afirma avocatii, intr-un memorandum de 110 pagini inaintat camerei superioare a Congresului. 'Senatul ar trebui sa respinga actul de acuzare si sa-l achite pe presedinte imediat', mai scriu acestia. Intrebate despre strategia pe care mizeaza pentru a obtine o achitare rapida, surse apropiate echipei care il apara pe presedinte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

