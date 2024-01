Stiri pe aceeasi tema

- Seful adjunct al Consiliului prezidential din Yemen a cerut, joi, ajutor international pentru a desfasura operatiuni la sol impotriva rebelilor houthi, in sprijinul atacurilor aeriene efectuate impotriva lor de catre Statele Unite, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rebelii si-au intensificat in ultimele…

- Armata americana a efectuat marti lovituri asupra Yemenului, vizand patru rachete ale rebelilor houthi care reprezentau o "amenintare iminenta" pentru nave comerciale si militare, conform declaratiilor unui oficial american, transmite AFP, citat de Agerpres.Aceasta este a treia operatiune desfasurata…

- Fortele americane si britanice au efectuat in cursul noptii atacuri aeriene impotriva unor tinte ale rebelilor houthi din Yemen, relateaza Reuters, BBC si SkyNews, citate de news.ro.Agentia de stiri Reuters afirma ca patru surse i-au spus ca au inceput loviturile, conduse de SUA si Marea Britanie.…

- Armata Franței escorteaza navele comerciale care reprezinta interese franceze in Marea Roșie, a declarat joi comandantul naval superior al țarii in zona, adaugand ca actualul mandat al Hexagonului nu includea misiunea de aparare in fața rebelilor Houthi, transmite Reuters.

- Statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU au cerut miercuri rebelilor houthi din Yemen sa opreasca atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie si Golful Aden, spunand ca acestea sunt ilegale si ameninta stabilitatea regionala, libertatea de navigatie si aprovizionarea globala cu alimente,…

- Marea Britanie ia in calcul atacuri aeriene asupra rebelilor houthi dupa ce SUA au informat ca marina sa a scufundat trei barci care au vizat o nava cargou in Marea Rosie, informeaza PA Media/dpa, citat de Agerpres. Secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a declarat duminica ca guvernul nu va…

- Autoritațile de la Teheran au negat, sambata, acuzațiile SUA conform carora Iranul a fost implicat in orchestrarea și susținerea recentelor atacuri ale rebelilor Houthi din Yemen impotriva unor nave comerciale din Marea Roșie.

- „Sprijinul iranian pentru houthi este solid”, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, Adrienne Watson, adaugand ca Teheranul este „foarte implicat in planificarea” loviturilor comise de rebelii din Yemen asupra unor nave comerciale din Marea Roșie,…