Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al Statelor Unite si-a reiterat, duminica, avertismentul ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca in Rusia din cauza „tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina” si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, preluat…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat duminica ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca in Rusia din cauza "tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina" si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters. Departamentul de Stat si-a republicat…

- SUA a trimis peste 80 de tone de armament in Ucraina si isi anunta personalul local si cel neesential din ambasada, dar si cetatenii din Ucraina sa paraseasca tara in cel mai scurt timp, deoarce evacuarea lor pe timp de r

- Washingtonul a ordonat familiilor diplomaților americani staționați la Kiev sa paraseasca Ucraina „din cauza amenințarii continue a unei operațiuni militare rusești”, a anunțat duminica, 23 ianuarie, Departamentul de Stat. Personalul local și personalul neesențial pot parasi ambasada din Kiev daca doresc.…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat duminica ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca în Rusia din cauza "tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina" si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Departamentul de Stat a decis ca familiile angajatilor ambasadei SUA la Kiev sa paraseasca Ucraina incepand de luni, informeaza news.ro. Saptamana viitoare, este de asteptat ca Departamentul de Stat sa ii incurajeze pe americani sa inceapa sa paraseasca Ucraina cu zboruri comerciale, atat timp cat “acestea…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat ca incepand cu 24 ianuarie sa inceapa evacuarea familiilor angajaților Ambasadei SUA la Kiev. La post va ramane minimul necesar pentru funcționare. Anunțul vine in contextul in care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca are informații…

- Departamentul de stat al SUA si-a prelungit atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizandu-si cetatenii cu privire la amenintarea militara sporita pe care o reprezinta Rusia pentru aceasta tara si indemnand pe oricine intentioneaza sa viziteze Ucraina sa se razgandeasca. Guvernul american, care…