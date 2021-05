Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Pfizer va furniza Indiei medicamente in valoare de 70 de milioane de dolari, a declarat șeful companiei Albert Burla intr-un mesaj video pe Twitter. Potrivit acestuia, oamenii din India se confrunta cu "o criza umanitara care a devenit una dintre cele mai grave consecințe ale pandemiei…

- Guvernul a adoptat, joi, o Hotarare pentru aprobarea plafoanelor Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, in valoare e 1,7 milioane de euro, a anuntat joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR). “Prin prezentul act…

- Donald Trump Jr. si partenera sa, Kimberly Guilfoyle, au cumparat o casa de aproape o mie de metri patrati la malul marii in Florida, nu departe de Palm Beach, unde locuieste fostul presedinte Donald Trump, pentru suma de 9,7 milioane de dolari, potrivit mass-media locale citate de EFE. Potrivit portalului…

- Politia din statul american Indiana a confiscat o jumatate de tona de marijuana in valoare de 8 milioane de dolari dupa ce un caine de patrulare a simtit mirosul drogurilor in timpul unei opriri in trafic, relateaza joi dpa, potrivit AGERPRES. Incidentul a avut loc marti dupa-amiaza in momentul…

- Este bine cunoscut modul in care și-a pierdut viața afro-americanul George Floyd, arestat la Minneapolis de catre patru polițiști, in iunie 2020. In ciuda strigatelor acestuia, unul dintre polițiști l-a ucis prin presarea grumazului cu genunchiul. Familia lui Floyd a depus plangere contra municipalitații…

- Una dintre creatiile in intregime virtuala, semnata de artistul american Beeple, a batut un nou record, joi, dupa doua saptamani de licitatie online, organizata de casa Christie's, fiind adjudecata pentru 69,3 milioane de dolari, potrivit Le Figaro, informeaza News.ro Este pentru prima data…