- Un șofer de TIR originar din Bistrița a fost condamnat la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce și-a spionat soția cu ajutorul telefonului mobil. Cei doi s-au impacat chiar in timpul procesului in care barbatul era judecat pentru 4 infracțiuni, toate „rezultate” in urma spionajului…

- Miercuri, 10 februarie, polițiștii din Șomcuta Mare au transportat și incarcerat la Penitenciarul Baia Mare un barbat de 45 de ani din oraș, condamnat la 1 an și 5 luni pentru comiterea de infracțiuni la regimul silvic. Un alt tanar de 26 de ani din Ulmeni, a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de…

- Peste 1.050 de persoane au fost arestate marți în timpul mitingurilor din Rusia în favoarea oponentului Alexeï Navalnîi, condamnat la doia ani și opt luni de închisoare, a declarat ONG-ul OVD-Info, citat AFP.Potrivit acestei organizații specializate în monitorizarea…

- Buzoianul condamnat la un an inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor a fost gasit si a reusit sa faca apel la sentinta Judecatoriei Buzau in termenul legal. In caz contrar, era nevoit sa execute pedeapsa.

- Un barbat din Buzau a devenit primul roman condamnat la inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Acesta a fost condamnat la un an de inchisoare cu executarepentru ca in primavara, barbatul a fugit din spital inainte de a afla rezultatul testului COVID. Sentința nu este defintiva.…

