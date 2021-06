Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor acorda Afganistanului ajutor umanitar suplimentar in valoare de peste 266 de milioane de dolari, in cadrul angajamentului "durabil" al Washingtonului fata de aceasta tara, relateaza Reuters. "In timp ce SUA isi retrag fortele militare din…

- California va oferi 116,5 milioane de dolari, sub forma de numerar si carduri cadou, locuitorilor care se vaccineaza impotriva COVID-19 inainte de 15 iunie, in cadrul celui mai recent - si mai profitabil - stimulent acordat in Statele Unite, care incearca sa ii convinga pe intarziati si pe sceptici…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a anunțat ca Statele Unite vor ajuta la reconstruirea regiunii Gaza ca parte a eforturilor de a pastra pacea in zona și de a menține armistițiul stabilit intre Israel și militanții palestinieni, scrie Reuters.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat marti, la Ramallah, ca are intentia de a cere Congresului SUA sa deblocheze 75 de milioane de dolari pentru palestinieni, dupa noul ciclu de violente din teritoriile palestiniene, relateaza AFP si Reuters. Blinken doreste, in plus fata de…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa trimita cel putin 20 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 unor tari terte, pana la finele lunii iunie, a indicat luni administratia presedintelui Joe Biden, transmit AFP si Reuters. Un anunt in acest sens era asteptat in cursul…

- Fosta atleta Maricica Puica a declarat, joi, la finalul festivitatii in cadrul careia a primit Colanul de Aur al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, ca distinctia primita valoreaza mai mult decat oferta de 2 milioane de dolari pe care a primit-o si a refuzat-o dupa Jocurile Olimpice din 1984, de…

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden le ofera palestinienilor un ajutor de 15 milioane de dolari in lupta impotriva COVID-19 in Cisiordania si Fasia Gaza, a transmis joi Departamentul de Stat intr-un comunicat, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Fondurile, care vin de la Agentia…

- Prin anii '70, autoritațile americane au introdus placuțele de inmatriculare personalizate. Tot atunci, un barbat din statul New York a comandat o astfel de placuța inscripționata cu numele statului. Aceasta costa acum 20 de milioane de dolari. Dar hai sa incepem cu inceputul. Acest Volvo V70 a fost…