Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat ca SUA vor trimite Ucrainei controversatele muniții cu fragmentație, dupa ce presedintele Joe Biden a aprobat, vineri, furnizarea catre Ucraina a munitiilor, in cadrul unui pachet de securitate in valoare de 800 milioane de dolari. Casa Alba a declarat ca a amanat decizia cat a putut…

- Presedintele Joe Biden a aprobat, vineri, furnizarea catre Ucraina a controversatelor munitii cu fragmentatie si va face astazi un anunt oficial in acest sens, potrivit presei americane citate de agentia EFE.

- Daca Occidentul va ajuta Ucraina cu avioane de lupta F-16 ar fi „un pericol serios de a tari NATO intr-un conflict armat” cu Rusia, iar aeronavele vor fi distruse, a avertizat vineri liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a sugerat ca Moscova ar putea lovi bazele unde se afla aceste aeronave, chiar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Casa Alba nu intenționeaza sa urmeze exemplul Regatului Unit și sa trimita rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina, scrie Ediția Politico, citata de BBC. Anterior, ziarul Washington Post a raportat ca Londra are in vedere trimiterea de rachete cu o raza de acțiune de pana la 300 km la Kiev, dar…

- Alerta antiaeriana a fost activata luni pe intreg teritoriul Ucrainei din cauza existentei posibilitatii unui atac rusesc cu racheta supersonica Kinjal, a explicat purtatorul de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene, Iurii Ignat, la doar cateva ore dupa ce Rusia a efectuat atacuri masive cu drone si…

- Prim-ministrul maghiar Viktor Orban la radio Kossuth a numit Ucraina un vechi pamant maghiar și a cerut pace. „Maghiari traiesc și in Ucraina, o parte din aceasta țara este pamant maghiar, care acum aparține Ucrainei. Și ei mor in razboi, noi, ungurii, suntem cel puțin dublu motivați sa asiguram pacea”,…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a anunțat, marți, candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. Anunțul a fost facut pe contul sau de Twitter, printr-un clip video, sub sloganul „Libertate”. Clipul video de trei minute incepe cu un singur cuvant: ”Freedom” (Libertate). Every generation has a…