Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a reasigurat luni Ankara ca Washingtonul condamna Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) pentru executarea a 13 turci rapiti in nordul Irakului, dupa ce Turcia a afirmat ca o declaratie anterioara a SUA este ”o gluma”, transmite Reuters, potrivit…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea la inchisoare a opozantului Kremlinului Alexei Navalnii si au cerut din nou, marti, eliberarea imediata a acestuia, secretarul de Stat Antony Blinken afirmand ca Washingtonul va colabora indeaproape cu aliatii SUA in privinta modalitatilor prin care…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite…

- Sullivan a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite sa actioneze si sa impuna costuri pentru ceea ce face China in Xinjiang, ceea ce…

- Statele Unite analizeaza daca talibanii si-au respectat angajamentele de a intrerupe legaturile cu gruparile teroriste si de a reduce violenta in conformitate cu acordul de pace din februarie anul trecut, i-a transmis secretarul american de stat Antony Blinken presedintelui afgan Ashraf Ghani, relateaza…

- Vom acorda aceeasi atentie activitatii de control si in 2021 si speram sa avem o colaborare la fel de buna cu societatea civila, a declarat, joi, intr-o conferinta online, presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Anca Opre. "Pandemia…

- Un al treilea vaccin anti COVID-19 ar putea fi aprobat in SUA in luna ianuarie. Secretarul adjunct al sanatatii din Statele Unite, Brett Giroir, a afirmat, duminica, faptul ca un al treilea vaccin care va preveni COVID-19 ar putea obține aprobarea SUA inca din luna viitoare, conform Reuters. Brett Giroir,…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a asigurat vineri ca Beijingul este pregatit sa coopereze cu președintele ales al SUA, Joe Biden, în privința mai multor prioritați, dar a avertizat Washingtonul împotriva „McCarthyismului” anti-China, potrivit AFP.Dupa luni de confruntare…