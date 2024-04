Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (26 de ani), campionul mondial en-titre din Formula 1, a caștigat Marele Premiu al Chinei, disputat, duminica, la Shanghai. Pilotul olandez al echipei Red Bull a fost urmat in clasament de britanicul Lando Norris, de la Mclaren, și de coechipierul sau, Sergio Perez. Max Verstappen a ajuns…

- Guvernul elvetian a confirmat miercuri ca va gazdui la jumatatea lunii iunie o conferinta la nivel inalt care va dura doua zile si va avea drept scop obtinerea pacii in Ucraina, desi Rusia a transmis clar pana in prezent ca nu va participa, considerand ca Elvetia si-a pierdut statutul de tara neutra,…

- Elicopterul care transporta un ghid și mai mulți turiști a derapat, marți, de pe platforma de aterizare din apropierea varfului Petit Combin de 3.668 de metri din sud-vestul Elveției și s-a prabușit, relateaza AP.In urma impactului cu solul, trei persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, a transmis…

- Reuniunea anuala a Forumului Asiatic de la Boao a atras aproape 2.000 de reprezentanți din mediul politic, industrial, comercial și al think-tank-urilor, din peste 60 de țari și regiuni. Timp de patru zile, participanții la eveniment au purtat discuții pe marginea temei „Asia și lumea: provocari și…

- Alexandru Ionița II (29 de ani) a inscris un eurogol in meciul dintre Yunnan Yukun și Nanjing City, scor 2-1. Astazi, fostul rapidist Alexandru Ionița II a jucat al doilea lui meci in China, in liga a doua, la Yunnan Yukun. Mijlocașul roman a fost titular in partida cu Nanjing City din etapa secunda…

- Republica Moldova si Franta vor semna joi un acord de cooperare in domeniul apararii, ca parte a eforturilor Occidentului de a consolida capacitatile micului stat de la granita cu Ucraina, pe fondul temerilor ca Rusia face eforturi tot mai mari pentru a destabiliza Chisinaul, dupa cum avertiza zilele…

- Echipa masculina a Romaniei s-a calificat in optimile Campionatului Mondial de tenis de masa pe echipe de la Busan (Coreea de Sud), dupa ce a invins reprezentativa Angliei, scor 3-0. Victoria din 16-imi a venit dupa meciurile caștigate de Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Darius Movileanu. Cele doua…