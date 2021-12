Stupefiantele opțiuni politice (pro-ruse) ale lui Albert Einstein Istoria lumii este plina de cazuri de impostura a intelectualilor, adica de intelectuali care una scriu și alta fac. Mai este o categorie a marilor ganditori, precum Martin Heidegger, cu opțiuni politice deconcertante (acesta a sprijin nazismul inca de la inceput și pana la final, fiind un membru al partidului nazist). Și acesta este un caz din zecile de astfel de cazuri de ganditori faimoși care au ramas cu litere de aur in istoria disciplinei lor, dar care, politic, au aratat inclinații de neințeles.Dar probabil ca nu mulți cunosc bizarul caz al orientarii pro-ruse a marelui Albert Einstein,… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

