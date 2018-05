Studiu: Viața de după nchisoare Zi dupa zi, an dupa an, imagineaza-ți ca nu ai spațiu personal, nici puterea de a alege cu cine sa stai, ce sa mananci sau unde sa mergi. Exista amenințari și suspiciuni peste tot. Dragostea poate fi dificil de gasit pentru ca ești separat de familie și prieteni. ​Perioadele lungi și dure de inchisoare pot schimba personalitațile prizonierilor și vor face mai dificila reintegrarea, constata Christian Jarrett, potrivit BBC. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul” este celebra fraza cu care, de ani de zile, Mircea Badea isi incheie emisiunea pe care o are la Antena3. In spatele sloganului se afla insa sora acestuia, Naty Badea, care si-a lansat doua volume de poeme, inspirate de dragostea pe care i-a purtat-o unui…

- Un studiu care a analizat efectul obiceiurilor cotidiene ale oamenilor asupra duratei de viata, inclusiv a alimentatiei si a fumatului, a scos la iveala faptul ca fiecare om isi poate creste speranta de viata daca face alegerile corecte in ceea ce priveste stilul de viata.

- Pentru ca lumea digitala ne conecteaza din ce in ce mai mult, apare o tendinta tot mai accentuata de a ne face bagajul si de a calatori pe perioade lungi de timp, de a explora, a cunoaste si a imparti cu ceilalti din experientele traite.momondo.ro, motorul de cautare pentru hoteluri si calatorii,…

- „Pentru mine, descoperirea primelor filme ale lui Andrei Tarkovsky au fost o minune. M-am trezit brusc in fata usii camerei, de la care nu aveam cheile, dar in care visam sa intru, iar el se misca acolo foarte usor. Simteam o sustinere: cineva putea deja sa exprime ceea ce eu mereu am visat sa vorbesc”…

- Berbec Dragostea va veni ca o furtuna in viața ta și iți va da totul peste cap. Fire impulsiva cum ești de fel, nu vei sta pe ganduri și te vei arunca in furtuna fara nicio reținere. Te vei detașa de celelalte lucruri și iți vei trai povestea la cote maxime. Lasa-ți partenerul sa vibreze alaturi…

- BERBEC Daca vrei sa ai parte de liniste in aceasta saptamana pe plan sentimental, atunci tine-ti in frau reactiile impulsive. Partenerul tau nu va mai suporta mult timp cicalelile si nemultumirile tale despre orice, asa ca da-ti seama la timp de asta. E momentul sa ii arati ca il si…

- Mesaje de Dragobete. Declaratii de dragoste, felicitari si SMS-uri pe care le poti trimite de ziua indragostitilor la romani De Dragobete, ziua indragostitilor la romani,este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubita cu SMS-uri, felicitari si mesaje de dragoste. Fie ca este vorba despre…

- De cele mai multe ori, barbații care iși inșala partenerele nu se despart de acestea. Știi de ce? Iata care sunt motivele pentru care barbații nu-și parasesc iubitele chiar daca le inșala: 1. O mica vacanța. Vor sa iasa din rutina și sa se odihneasca puțin, sa se detașeze de…