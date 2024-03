Studiu: „Recesiunea economică prelungește viața oamenilor” Recesiunea economica prelungește viața oamenilor! Exista un motiv pentru care guvernele cheltuiesc atat de mulți bani din bugetul contribuabililor pentru a-și scoate economiile din recesiune, dar un numar tot mai mare de cercetari sugereaza ca recesiunile sunt bune pentru cel puțin un lucru: longevitatea. In mod ciudat, se pare ca recesiunile economice chiar prelungesc viața oamenilor, transmite Business Insider . Cele mai recente dovezi provin din „Lives vs. Livelihoods”, o noua lucrare realizata de patru cercetatori conduși de economista Amy Finkelstein. Aceștia au constatat ca, in timpul Marii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

