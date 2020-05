Conceptul unui venit universal de baza este unul foarte controversat, acesta intrigand economiștii, psihologii, sociologii și politicienii de mult timp. In 2017, Finlanda a demarat un proiect prin care oferea acest venit universal de baza, in valoare de 560 de euro pe luna catre 2.000 de cetațeni aleși in mod aleatoriu. Daca oamenii respectivi se angajau sau iși pierdeau locul de munca, venitul universal de baza ramanea constant, potrivit Science Alert . Susținatorii conceptului au subliniat ca un venit universal de baza ar elimina teama zilei de maine și de saracie, iar oamenii ar putea sa iși…