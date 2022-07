Deși variola maimuței este in creștere in comunitatea LGTBQ și virusul se raspandește predominant in randul barbaților gay și bisexuali, totuși oricine se poate imbolnavi, transmite CNN. Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), in SUA sunt confirmate 1.972 de cazuri In New England Journal of Medicine, a fost publicat, saptamana aceasta, un studiu care a analizat datele medicale aparținand unui numar de peste 520 de cazuri de variola maimuței din 16 țari, printre care Canada, SUA , dar și țari din Europa. John Thornhill, principalul autor al studiului, citat de AFP, spune…