Daca va obtine autorizatie, molnupiravir, care este conceput pentru a introduce erori in codul genetic al virusului, ar fi primul medicament antiviral oral pentru Covid-19. Merck si partenerul Ridgeback Biotherapeutics au declarat ca intentioneaza sa solicite cat mai curand posibil autorizatia de utilizare de urgenta in SUA a medicamentului sub forma de pastile si sa depuna cereri de autorizare la autoritatile de reglementare la nivel mondial. ”Un antiviral oral care poate reduce riscul spitalizarii intr-un asemenea grad ar fi o schimbare de joc”, a spus Amesh Adalja, cercetator principal la Centrul…