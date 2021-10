Studiu SUA: Ftalații responsabili pentru aproximativ 100.00 de decese premature Cercetatorii americani au analizat legatura dintre ftalați și decese, intre anii 2001 și 2015. Rezultatele sunt edificatoare: aproximativ 100.00 de decese premature sunt puse pe seama acestor substanțe. Studiul a fost publicat in Environmental Pollution. Autorii acestuia s-au focalizat pe ftalații existenți in numeroase ambalaje (perturbatori endocrini) pentru a estima numarul deceselor provocați de aceștia. Ftalații sunt compuși chimici care sunt folosiți pentru producerea de ambalaje de plastic, facandu-le mai flexibile. Ftalații sunt considerați perturbatori endocrini, cu impact dovedit asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

