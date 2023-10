Oficiul European de Brevete (OEB) si Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) au publicat marti un studiu comun, care evidentiaza maniera in care brevetele si marcile comerciale determina succesul startup-urilor europene. Raportul arata ca, in medie, startup-urile care au depus aceste doua tipuri de drepturi de proprietate intelectuala (PI) in timpul etapelor initiale sau de crestere au de pana la 10,2 ori mai multe sanse sa obtina finantare. ”In medie, 29% dintre startup-urile europene au inregistrat drepturi de proprietate intelectuala, cu diferente importante intre domenii.…