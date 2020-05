Studiu: Romanii vor continua sa calatoreasca. Cei mai multi cauta cazari izolate Romanii nu se tem sa calatoreasca in tara dupa ce masurile de restrictie vor fi ridicate, este concluzia unui studiu realizat in luna mai de catre platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro. Peste 40% dintre respondenti au in plan sa calatoreasca dupa ridicarea restrictiilor, iar cazarile izolate si rezervarile fara risc se numara printre principalele motive in stabilirea unei vacante.



Buget mai mic pentru activitatile de vacanta suplimentare, in afara de cazare



31% dintre respondenti au declarat ca aveau deja planificat concediul de anul acesta si aveau aceasta cheltuiala… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada izolarii, a crescut cererea de terenuri si vile de vacanta in zona Snagov si imprejurimi, in special pentru cele cu iesire catre lac, unde jumatate din vile au preturi cuprinse intre 200.000 euro si un milion de euro, potrivit datelor firmei de consultanta Prohouse Office potrivit news,ro."In…

- Romanii trebuie sa se obisnuiasca cu gandul ca anul acesta vor petrece vacanta in tara, insa concediul nu incepe in 1 Mai, avertizeaza seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, potrivit zf.ro. „Oamenii sa isi calculeze ca vor face vacanta acasa. Adica acasa, in Romania, nu acasa…

- Romanii trebuie sa se obisnuiasca cu gandul ca anul acesta vor petrece vacanta in tara.Insa concediul nu incepe in 1 Mai, avertizeaza seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- "Vacanțele de anul acesta vor fi adaptate. Nu știu cand, dar vor fi cu masuri compensatorii. Lumea trebuie sa iși calculeze sa iși faca vacanța in Romania. E mult mai ușor sa eviți lucrurile rele si e si un sprijin pentru turismul nostru. Vacanța nu va incepe de 1 mai. Dupa 15 mai se vor anunța masurile…

- Ca urmare a vestilor din ultimele zile cu privire la foarte posibila redeschidere a hotelurilor, cautarile de cazare la hotelurile si pensiunile din Romania au crescut cu pana la 30% in ultima saptamana, comparativ cu saptamana anterioara, anunta platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro prin…

- Republica Ceha a relaxat de joi restrictiile impuse cetatenilor sai pentru a impiedica raspandirea epidemiei, dupa ce numarul cazurilor a scazut si autoritatile au concluzionat ca boala se afla sub control, informeaza New York Times.Cehia a ridicat interdictia care le permitea cetatenilor sa iasa din…

- Studiu: Munca de acasa determina romanii sa faca economii considerabile. Cel mai mare dezavantaj: socializarea directa cu colegii Aproape jumatate dintre romanii care muncesc de acasa (49%) sustin ca regimul de telemunca a condus la economii financiare considerabile, iar 80% apreciaza eliminarea timpului…

- "Voucherele de vacanta trebuie sa se acorde obligatoriu, au fost principalul motor de dezvoltare a turismului din Romania atat in 2018, cat si in 2019. O spune mediul de afaceri din turism, pentru ca ei au facut si un studiu in acest sens, iar concluziile au aratat clar ca programul voucherelor de…