Stiri pe aceeasi tema

- Romanii rezerva pentru aventuri extraconjugale hotelurile cu servicii SPA și piscina. Prefera zonele mai retrase și sunt dispuși sa plateasca mai mult decat in cazul vacanțelor de familie.Conform unor studii realizate recent in Statele Unite ale Americii, aproximativ 40% dintre cuplurile necasatorite…

- Oricat de dificil este traiul de zi cu zi pentru mulți romani, aproape jumatate dintre conaționali daca ar fi sa aleaga, tot in Romania ar trai. O arata datele celui mai recent sondaj publicat de Insomar.Tot de aici aflam ca cei mai buni prieteni ai romanilor sunt italienii și spaniolii. UNDE IȘI DORESC…

- Autopsia facuta dupa decesul lui John McAfee (in varsta de 75 de ani) a aratat faptul ca omul de afaceri s-a sinucis in inchisoarea din Barcelona. Decizie luata dupa ce a aflat ca urma sa fie extradat in Statele Unite ale Americii (SUA). Un purtator de cuvant al sistemului judiciar al Cataloniei, care…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu susține ca vizele pentru SUA sunt mentinute din cauza ratei mari de refuz. Ministrul anunța ca in acest sens autoritatile de la Bucuresti si cele de la Washington intenționeaza sa inițieze o campanie de informare astfel incat cei care nu indeplinesc conditiile sa…

- Romanii vor avea in continuare nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei prevederi din legislatia americana: rata de refuz. In prezent se depașește de trei ori nivelul acesteia. Conform programului Visa Waiver, de 3% este rata de refuz pentru cererile de viza pentru…

- Romanii intra in continuare in categoria cetatenilor care au nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei legislatii adoptate de Congresul American. Executivul SUA nu are „marja de manevra” in privinta modificarilor. „Este, pana la urma, rezultatul unei legislatii americane,…

- Romanii nu au incredere sa bea apa de la robinet, așa ca aproape 60% dintre ei consuma apa imbuteliata, potrivit unui studiu recent. O parte dintre cei care nu vor sa cumpere sticle cu apa de la magazine aleg sa filtreze sau sa fiarba apa de la chiuveta. Potrivit unui studiu recent, 1 din 2 romani considera…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver, anunța Agerpres. El a fost audiat miercuri in comisiile reunite de specialitate…