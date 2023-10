Stiri pe aceeasi tema

- Se știa ca impactul unui asteroid pe coasta Mexicului de astazi, in urma cu 66 de milioane de ani, a provocat dispariția a trei sferturi din lumea vie, inclusiv a dinozaurilor. Dar natura exacta a fenomenului provocat de asteroidul Chicxulub a ramas o chestiune de dezbatere.

- Dinozaurii ar fi disparut din cauza prafului și a ceea ce a urmat dupa prabușirea asteroidului Chicxulub pe Terra. Asta au descoperit simularile computerizate ale urmarilor impactului asteroidului care a schimbat viața pe Pamant acum 66 de milioane de ani, potrivit The Guardian.

- Puternicul uragan Otis a cauzat moartea a cel putin 27 de persoane in Mexic, informeaza Rador Radio Romania.Guvernul mexican a anuntat ca un uragan puternic care a lovit miercuri statiunea de coasta Acapulco a cauzat moartea a cel putin 27 de persoane. Uraganul Otis a fost una dintre cele…

- Modelele de clima analizate de un supercomputer arata ca incalzirea globala extrema ar putea duce la dispariția tuturor mamiferelor, avertizeaza oamenii de știința. Supercomputerul a analizat numeroase date și a aratat ca temperaturile pe Terra ar putea urca pana la 70 de grade Celsius, transformand…

- The Tax Institute, un think tank dedicat fiscalitații, a realizat primul studiu care analizeaza in profunzime modificarile aduse Noului Cod Fiscal, lansat in 2016. Concluziile sunt halucinante și arata ca doar jumatate din prevederile inițiale au ramas in picioare, in timp ce incasarile la buget au…

- Fermierii din Ucraina intentioneaza sa majoreze suprafata cultivata pentru 2024 cu rapita de iarna, la nivelul record de 1,9 milioane hectare, dar ar putea reduce suprafata cultivata cu grau de iarna, conform unui studiu publicat luni de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters.Conform…

- Concentratia de substante chimice potential periculoase din praful colectat de la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) o depaseste pe cea prezenta in multe dintre locuintele din Statele Unite sau din vestul Europei, releva un studiu recent, relateaza miercuri DPA/PA Media, potrivit Agerpres.In…

- Astronomii au descoperit un asteroid de dimensiunea unui zgarie-nori in apropiere de Terra gratie unui nou algoritm ce a fost conceput pentru detectarea rocilor spatiale mari si potential letale, informeaza livescience.com.