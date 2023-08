Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment 500.000 euro, furați de un grup infracțional organizat, prin fals informatic / Printre persoanele vatamate se numara și teleormaneni august 29, 2023 10:08 Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați și ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Galați, impreuna cu…

- Prețul mediu platit pentru o ceașca de cafea se ridica in București la 10,5 lei, arata un studiu realizat de HospitalityCulture Institute.In celelalte orașe analizate de studiu, cum ar fi Ploiești, Brașov, Timișoara, Oradea, Cluj, Iași, Constanța, Craiova și Galați, prețul mediu este de 9,4…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022. Statisticile arata ca au fost livdate cu 60% mai multe șaorme fata de anul precedent, arata datele publicate de aplicația de livrari Glovo și citate de Agerpres. Acest preparat…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde. Au fost livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022, cu 60% mai mai mult fata de anul precedent, scrie Ziare.com, citand datele unei aplicatii de livrare. Șaorma este pe locul doi in topul preferintelor romanilor, utilizatori ai…

- ”In prezent avem 19 magazine, cel mai recent a fost deschis anul acesta, in Craiova, intr-o zona unde nu operam niciun magazin. Planul este sa dezvoltam reteaua, in zonele in care nu suntem prezenti. Vrem sa fim prezenti pe toata suprafata tarii”, a spus Cristina Ivasuc, director general al Sabon Romania,…

- Animax, retailerul pet cu cea mai extinsa retea de magazine din Romania, deschide doua magazine, in București și Arad, dupa o investiție totala de 210.000 euro, și ajunge la 129 de magazine in intreaga țara. Pana la finalul anului, retailerul vizeaza inca cel puțin 8 extinderi in țara. Magazinul din…

- In Romania rata mortalitații infantile este una dintre cele mai mari la nivel european. Accesul viitoarelor mame la servicii de prevenție este limitat, inechitabil și neuniform din punct de vedere al calitații serviciilor. In 2019, 27% din femeile gravide nu au beneficiat de niciun consult pe parcursul…

- Este vorba despre o noua lege pentru creșterea siguranței in trafic și atingerea obiectivelor privind reducerea poluarii, prin care anumite municipii mari vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute. Legea a fost oficializata cu cateva zile in urma.Astfel, in zonele bine stabilite…