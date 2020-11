Aproape jumatate dintre romanii (48%) care muncesc de acasa apreciaza faptul ca nu mai petrec timp in trafic, insa, pe de alta parte, mai bine de un sfert dintre ei (26%) spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit, reiese din datele unui studiu de specialitate, publicat luni. Conform cercetarii realizate de Reveal Marketing Research, in ceea ce priveste avantajele resimtite cand vine vorba despre "work from home", 45% dintre cei chestionati se bucura de programul de lucru mai flexibil, iar 42% indica drept avantaj major faptul ca pot petrece mai mult timp cu familia. Cu toate acestea, un sfert…