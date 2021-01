Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri, care solicita actiuni rapide, informeaza AFP.

- Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri, care solicita actiuni rapide, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca poluarea aerului…

- Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri, care solicita actiuni rapide, informeaza AFP. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca poluarea aerului ucide peste sapte milioane…

- Daca ne referim la Europa, pierderile cele mai mari de vieți omenești asociate SARS-COV-2 le regasim in Marea Britanie, Italia și Franța, nu foarte departe de cifrele din aceasta țara fiind și Federația Rusa. Mai mult din cei aproape 92,5 milioane de oameni infectați la nivel mondial, deja 66 de milioane…

- Reformele care reduc impozitele pentru cei mai bogati au ca rezultat o crestere a inegalitatilor fara a stimula economia, arata un studiu al universitatilor britanice LSE si King's College London.

- De 30 de ani, politicienii au fost mai interesați de cum sa se imbogațeasca și sa-și mareasca bugetele pe care le au la dispoziție, decat de cum sa scoata romanii din saracie. Mai grav, politicile paguboase ale statului au condamnat milioane de romani la saracie și i-au gonit din propria lor țara.Cel…

- O mare parte din diversitatea speciilor de caini era deja prezenta la sfarsitul ultimei ere glaciare, in urma cu aproximativ 11.000 de ani, a constatat un studiu publicat joi in revista Science, in cadrul caruia a fost analizat ADN-ul acestor animale, relateaza AFP. O echipa de cercetatori…

- Bilantul epidemiei de COVID-19 risca sa se dubleze in Statele Unite pana la sfarsitul lunii februarie, depasind 500.000 de morti, insa purtarea mastii de protectie ar putea preveni 130.000 dintre aceste decese, au concluzionat proiectiile publicate...