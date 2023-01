Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari PNL, in frunte cu senatorul Alexandru Nazare, vor, conform unei propuneri legislative depuse miercuri la Senat, desființarea principalului organism care face ordine in achizițiile publice: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. O experta in achiziții publice, contactata…

- ESG – un concept de care auzim din ce in ce mai des aduce impreuna trei factori specifici – Environmental, Social, Governance si creeaza un set de standarde menit sa fie integrat in strategia societatilor pentru a le ajuta la cresterea valorii acestora prin dezvoltarea unei activitati sustenabile…

- Senatorul Cristian-Niculescu Țagarlaș prezent la masa rotunda prilejuita de lansarea studiului Consiliului Economic și Social! „Mi-a facut o deosebita placere sa particip in calitate de invitat, la masa rotunda prilejuita de lansarea studiului Consiliului Economic și Social (CES) intitulat “Locuirea…

- AppGallery ofera zilnic o experiența placuta pentru milioane de consumatori din intreaga lume. Creșterea majora din ultimii ani a plasat-o pe locul 3 in topul platformelor de aplicații la nivel global. Iți permite accesul facil și rapid la o gama extinsa de aplicații de top și servicii profesioniste…

- Romania supports the European Union's (EU) effort to combat both the causes and the effects of global warming, while reaching the targets, even if they are also set at the national level, cannot be achieved individually, the Minister of the Environment, Waters and Forests, Barna Tanczos, says, told…

- Preocuparea Consiliului Concurenței in ceea ce privește evoluția dobanzilor bancare, in masura in care acestea se reflecta in ratele platite de consumatori și in modul de remunerare a depozitelor, este normala, susține presedintelui Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Bogdan…

- Romania urca o pozitie, pentru al doilea an consecutiv, si ajunge pe locul 43 in clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social 2022, care evalueaza calitatea vietii si bunastarea sociala din 169 de tari, cedand in acelasi timp si ultimul loc in randul statelor membre UE catre Bulgaria. Potrivit…