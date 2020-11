”Ariston marcheaza Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare prin sustinerea cercetarilor stiintifice asupra impactului schimbarilor climatice. Oamenii de stiinta estimeaza ca in 2050 aproximativ 200 de milioane de oameni vor fi nevoiti sa migreze din cauza schimbarilor climatice”, arata compania intr-un comunicat. Ziua internationala a stiintei pentru pace si dezvoltare (World Science Day for Peace and Development) este sarbatorita in fiecare an pe 10 noiembrie, aceasta fiind data internationala stabilita de UNESCO pentru implicarea opiniei publice in dezbateri pe subiecte stiintifice…