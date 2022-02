Studiu: Formele „long COVID-19”, mai puţin frecvente în rândul persoanelor vaccinate Formele COVID-19 de lunga durata (''long COVID-19'') afecteaza intr-o masura mai mica persoanele vaccinate in comparatie cu persoanele nevaccinate, este concluzia unui raport dat marti publicitatii de Agentia britanica pentru siguranta sanitara (UKHSA), care trece in revista 15 studii de specialitate, potrivit Reuters. UKHSA a precizat ca persoanele carora le-au fost administrate vaccinuri in doua doze precum Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna sau intr-o singura doza precum cel produs de J&J au prezentat un risc de circa 50- de a dezvolta simptomatologie ''long COVID-19'' in comparatie cu persoanele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

