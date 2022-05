Studiu ecommerce: 53% dintre afacerile mici din România preferă să vândă exclusiv online Mai mult de jumatate dintre retailerii mici din Romania, 53%, tind sa iși vanda produsele exclusiv online, preponderent in propriile eshop-uri, iar peste 40% vand in același timp online și offline și doar 6% și in marketplace-uri online, arata un studiu realizat de VTEX, platforma de comerț digital pentru branduri și retaileri de tip enterprise, in colaborare cu firma de cercetare de piața MKOR Consulting. Conform studiului VTEX și MKOR, la care au participat peste 200 de retaileri din diverse domenii din Romania, cu cat o afacere este mai mare, cu atat prefera sa aiba și magazine fizice, spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

