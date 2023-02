Stiri pe aceeasi tema

- S-a scris mult pe tema Recensamantului Populatiei si Locuintelor runda 2021 si, cu siguranta, se va mai scrie cand vor fi publicate datele definitive la nivel national si in profil regional, inclusiv pe componenta de „locuinte si locuire". Preocuparea cercetatorilor, autoritatilor jurnalistilor si cetatenilor…

- In urma cu un an, majoritatea profesorilor nu auzisera niciodata de fostul kickboxer si influencer Andrew Tate . Acum teoriile sale toxice sunt un subiect de discutie atat in curtea scolii, cat si in cancelarii. The Guardian urmareste cum s-a infiltrat ideologia profund gresita a lui Andrew Tate in…

- In urma cu un an, majoritatea profesorilor nu auzisera niciodata de fostul kickboxer si influencer Andrew Tate. Acum, teoriile sale toxice sunt un subiect de discutie atat in curtea scolii, cat si in cancelarii, scrie “The Guardian” intr-un articol in care urmareste cum s-a infiltrat ideologia profund…

- Nicoleta Neșu este profesoara universitara de limba romana la Universitatea Sapienza și preda cursuri și la Institutul Cultural din Roma – „Accademia di Romania”. Cursanții ei de la universitate sunt fie italieni pasionați de limbi romanice, fie, tot mai des in ultimii ani, copiii romanilor care vor…

- Alianta Maghiara din Transilvania (AMT) reacționeaza, pentru prima data, dupa publicarea rezultatelor recensamantului de anul trecut, din Romania. AMT acuza un „genocid tacut impotriva maghiarilor”. Datele culese de Institutul Național de Statistica arata ca numarul locuitorilor care s-au declarat de…

- Ultimele discuții pe tema extinderii spațiului Schengen par sa puna probleme aderarii Romaniei atat prin opoziția Austriei fata de Bucuresti, cat și prin cea a Olandei fața de includerea Bulgariei. UPDATE Datele FRONTEX arata ca in primele 9 luni ale anului 2022 s-a inregistrat o creștere de aproximativ…

- Fenomenul imbatranirii populatiei este o realitate a lumii de azi, care afecteaza tot mai multe țari, și Romania nu face excepție. Cifrele sunt zguduitoare și dor: mai mult de 3,5 milioane de romani au peste 65 de ani, iar aproape jumatate dintre ei sunt singuri sau afectați de singuratate. Iar aceasta…