- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturie mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el. “Harta tarii…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…

- Pana in prezent, legislația din Romania nu a facut pași vizibili in implementarea masurilor pe care le prevede Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului (AMLD), potrivit unui material publicat luni de compania de…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Cele noua state fac parte din cele 23…