35.000 lei este suma pe care Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea o pune la „bataie” pentru realizarea documentației DALI neecsare amenajarii pavilionului interne din fostul Spital Orașenesc Odobești, in vederea inființarii Centrului de Ingrijire și Asistența Odobești. In februarie, consilierii județeni au adoptat un proiect pentru aprobarea notei conceptuale […] Articolul Studiu de fezabilitate pentru viitorul Centru de Ingrijire și Asistența Odobești apare prima data in Monitorul de Vrancea .