- In Focșani, Drogheria Galenus, situata pe Bulevardul Unirii nr. 16, langa Supermarketul Profi, este una dintre cele mai apreciate și vizitate de focșaneni, dar și de vranceni. Pentru ca am trecut de multe ori pragul acestei drogherii in calitate de simplu client și am ramas placut impresionat de felul…

- COMUNICAT DE PRESA Guvernul a aprobat modificari semnificative in Contractul-cadru privind asistența medicala, medicamentele și dispozitivele medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Principalele actualizari includ menținerea, pentru intregul semestru I al acestui an, a valorilor…

- Un focar de pesta porcina a fost confirmat azi la societatea Premium Porc, pe teritoriul localitații Golești. Anunțul a fost facut de prefectul Nicușor Halici care a convocat de urgența Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB). In cadrul acestei ședințe au fost stabilite mai multe masuri. “Astazi…

- INFORMARE DE PRESA PRESA: Centrele de Relații cu Utilizatorii ai Distribuție Energie Electrica Romania vor fi inchise in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie Centrele de Relații cu Utilizatorii ai Distribuție Energie Electrica Romania – DEER nu vor avea program de lucru cu publicul in zilele de 30…

- Aproximativ 570 de elevi din orașul Marașești vor primi o masa calda in luna decembrie. Aceasta va fi acordata conform prevederilor OUG 77/2023 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unitați de invațamant preuniversitar…

- Peste o treime dintre gospodariile din Romania cheltuie mai mult de 10% din venituri pe facturile la energie, conform datelor prezentate, joi, de presedintele Centrului pentru Studiul Democratiei (CSD), George Jiglau, intr-o dezbatere de specialitate. „In toamna lui 2021, practic au inceput cresterile…