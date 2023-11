Stiri pe aceeasi tema

- O drona ucraineana s-a prabusit joi peste un depozit de stocare a deseurilor nucleare la centrala atomoelectrica Kursk in partea de vest a Rusiei, a sustinut sambata Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Ucraina ar fi trebuit sa stie ca actiunile sale ar fi putut provoca…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata…

- Razboiul din Ucraina a redus cresterea economica si a impins in sus "considerabil" inflatia in Europa, cu efecte mai grave care urmeaza sa vina, a declarat Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri si citat de Reuters, scrie AGERPRES.De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022,…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat ca ar fi "o greseala uriasa" pentru Coreea de Nord sa ajute Rusia cu arme care sa fie folosite in razboiul acesteia impotriva Ucrainei, informeaza Reuters, conform Agerpres.Kamala Harris a afirmat joi intr-un interviu pentru CBS News ca ar fi un semn…

- Peste 1.300 de scoli au fost complet distruse in zonele controlate de autoritatile din Ucraina de la inceputul invaziei declansate de Rusia in 2022, in timp ce altele au fost grav avariate, a anuntat ieri UNICEF, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Din cauza atacurilor persistente, doar…

- Atacurile repetate ale Rusiei in Ucraina au dus la distrugerea a peste 1.300 de scoli, in timp ce multe alte instituții de invațamant au fost grav avariate, a anuntat marti forul ONU pentru copii, UNICEF, informeaza Reuters, potrivit News.ro.In plus, arata raportul, exista și școli care nu au fost lovite…

- Fermierii din Ucraina nu ar urma sa reduca suprafata insamantata cu grau de iarna pentru recolta din 2024, in pofida costurilor logistice mai ridicate, din cauza crizei exporturilor, provocata de razboi, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskiy, pentru Reuters.Exporturile…

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene, transmite Reuters.Aviatia militara ucraineana a adaugat ca 15 drone Shahed, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia, au…