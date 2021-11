Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai mare rata de imunizare din Europa dupa trecerea prin boala COVID-19 – un procent de 70% – arata un studiu realizat de Școala de Igiena și Boli Tropicale din Londra, citat de cotidianul The Times . Chiar și așa, țara noastra risca sa inregistreze inca 70.000 de decese din cauza ratei…

- Guvernul britanic a lansat miercuri un plan de stimulare a exporturilor prin dezvoltarea ajutorului financiar și administrativ și vrea sa ajunga la 1.000 de miliarde de lire sterline de marfuri vândute în strainatate, fața de 600 de miliarde anul trecut, potrivit AFP.Londra dorește în…

- In timp ce varianta Delta nu mai este atat de devastatoare, oamenii de știința stabilesc cand și unde, COVID-19 va trece la o boala endemica in 2022, scrie Reuters. Ei sunt de parere ca primele țari care au ieșit din pandemie au avut rate ridicate de vaccinare și imunitate in urma infectarii. Printre…

- O echipa medicala va sosi vineri din Germania pentru a evalua pacientii romani cu COVID-19 care ar putea fi transferati cu avionul la spitale din aceasta tara, anunta Ambasada Germaniei in Romania, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, echipa de evaluare va fi formata din personal din cadrul serviciului…

- \"\"Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2\"\", susțin reprezentanții OMS in buletinul informativ saptamanal referitor la pandemie, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Subvarianta este caracterizata prin trei mutatii suplimentare, dintre care doua la nivelul…

- Certificatele de vaccinare impotriva Covid-19 emise autoritațile din Republica Moldova vor fi recunoscute in Marea Britanie. Ambasada RM la Londra anunța ca din 11 octombrie, ora 04:00, țara noastra va fi adaugata in lista țarilor a caror certificate de vaccinare impotriva Covid-19 sunt recunoscute…

- Alte 1018 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 12 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Marea Britanie, 2-Belorusia, 2-Turcia, 1-Ucraina, 1-Romania, 1-Franța, 1-Germania, 1-Italia.

- In ultimele 28 de zile, in intreaga lume au fost contorizate 18 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 273.847 de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, informeaza News.ro . Cu aceste noi 273.847 de decese, in total, la nivel global, peste 4,5 milioane de…