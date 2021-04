Stiri pe aceeasi tema

- O singura doza a vaccinului Oxford-AstraZeneca sau Pfizer-BioNTech reduce cu 65% riscul de infectare cu Covid și asigura protecție atat persoanelor in varsta sau vulnerabile, cat și celor tineri și sanatoși, arata un studiu citat de BBC și The Guardian, potrivit Hotnews. Studiul a fost realizat pe un…

- De la debutul pandemiei de COVID-19, intalnirile pe Zoom au devenit o normalitate pentru mulți oameni care au ajuns sa lucreze de acasa. Oboseala cauzata de Zoom a devenit, la randul ei, ceva obișnuit. Motivele sunt mai multe. Intalnirile online sunt mai obositoare decat cele fața in fața, pentru ca…

- ​Chiar și un consum redus de zahar poate afecta ficatul – este concluzia unui studiu efectuat la Universitatea din Zürich și citat de Medical News Today.Cercetatorii le-au cerut inițial participanților sa se abțina de la bauturi îndulcite cu zahar timp de patru saptamâni.…

- Cercetarea, realizata de o echipa britanica-braziliana de cercetatori de la institutii precum Universitatea Oxford, Imperial College London, Universitatea din Sao Paulo, a constatat ca varianta P.1 era intre 1,4 si 2,2 ori mai transmisibila decat alte variante care circula in Brazilia, scrie ziare.com…

- SpaceX, compania aerospațiala a miliardarului sud-african Elon Musk, a efectuat un studiu privind anticorpii împotriva COVID-19 pe angajații sai, relateaza Business Insider.Rezultatele studiului desfașurat de companie în care Elon Musk este listat drept coautor au fost publicate…

- O noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2, descoperita in sudul Californiei. O echipa internationala de cercetatori a detectat o noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 in sudul Californiei si a descoperit ca 44 la suta din mostrele prelevate si studiate in luna ianuarie corespundeau acestei noi…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford au anunțat concluziile unui studiu care arata ca un medicament comun in tratarea astmului poate sa reduca cu 90% riscul de spitalizare a unui pacient cu COVID. Doctorul Gilda Popescu, de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a declarat pentru Libertatea…