Industria de servicii alimentare a scazut, in Romania, cu 4%, pana la valoarea de 5,44 miliarde euro, in 2022, pe fondul diminuarii numarului de comenzi pe luna, de la 4,4 in 2021, la 3,3, anul trecut, arata datele celui mai nou studiu al Hospitality Culture Institute, publicat luni.

"In 2021, an cu restrictii in HoReCa, romanii cumparau mancare gatita, in medie, de 4,4 ori pe luna. Aici sunt incluse atat comenzile de mancare la birou sau domiciliu cat si iesirile la restaurant, bar sau cafenea. In 2022 ne asteptam ca numarul ocaziilor de consum sa creasca, insa vedem ca nesiguranta in randul…