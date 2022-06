Stiri pe aceeasi tema

- Un medicament dezvoltat de AstraZeneca si Daiichi Sanky, Enhertu, a extins cu mai mult de sase luni supravietuirea pacientilor cu o forma avansata de cancer mamar, comparativ cu chimioterapia standard, potrivit datelor prezentate duminica, citate de Reuters.

- Datele platformei de recrutare OLX , colectate pentru perioada martie 2021 – martie 2022, arata ca ofertele de munca in strainatate au condus topul anunțurilor postate in platforma, luand in calcul nivelul salariilor oferite candidaților. Astfel, in medie, locurile de munca peste granițe, din categoria…

- Cash-ul din economie a continuat ascensiunea si a ajuns in luna februarie aproape de 100 mld. lei, un nou maxim istoric, dupa o crestere cu 9,3% fata de valoarea din februarie 2021, dupa cum reiese din datele centralizate de Banca Nationala. In termeni nominali, aproximativ 8,5 mld. lei au intrat in…

- Un pacient afectat de Covid-19 a ramas pozitiv la teste (aproximativ 45) pana la decesul sau, respectiv 505 zile, fiind singurul caz de infecție cunoscut, cu durata cea mai mare, potrivit unui studiu consacrat evoluției virusului la pacienții imunodeprimați, transmite ParisMatch. Pacientul, a carui…

- Un bolnav de covid-19 a fost testat pozitiv timp de 16 luni, pana cand a murit - cel mai indelungat caz de covid-19 cunoscut, potrivit unui studiu consacrat evolutiei virului SARS-CoV-2 la pacienti imunodeprimati, relateaza AFP. Bolnavul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost testat pozitiv…

- 55% dintre pacienții care au murit la doi ani de la diagnosticarea cu cancer bronhopulmonar proveneau din localitați cu poluare industriala majora, arata un studiu realizat de un spital de oncologie din Romania.

- Combinația de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungita Evusheld de la AstraZeneca neutralizeaza subvariantele Omicron, arata un studiu de laborator. Sunt primele date care analizeaza impactul terapiei asupra subvariantelor Omicron. AstraZeneca a declarat luni ca Evusheld, combinație de anticorpi…

