Studiu: cîinii percep cantitatea la fel ca oamenii De ințelegerea diferenței de cantitate la ciini și oameni este responsabila aceeași parte a creierului. La aceasta concluzie au ajuns oamenii de știința americani care au efectuat un experiment RMN intr-un scaner. Animalelor din scaner li se aratau imagini cu un numar diferit de cercuri de diferite dimensiuni. S-a dovedit ca la ciini, la schimbarea numarului obiectelor, incep sa funcționeze activ Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea emisa de aparatele cu gaze naturale este extrem de periculoasa pentru sanatate, atrag atenția cercetatorii. Expunerea pe termen lung la NO2 (dioxid de azot) a fost corelata cu un risc mai mare de deces in caz de COVID-19. Un studiu recent al Universitații Emory din Georgia, SUA, a aratat ca expunerea…

- Dovezi substanțiale sugereaza ca un consum ridicat de carne roșie, in special carne roșie procesata, cum ar fi slanina, hot dog, carnați și salam, este asociat cu un risc crescut de deces și boli cronice majore, inclusiv boli coronariene, arata 360medical, Pe de alta parte, un alt studiu amplu, publicat…

- Oamenii de știința recomanda consumul de iaurt natural, pentru ca are in compoziție bacterii benefice care diminueaza inflamația și astfel scade incidența cancerului mamar. Se pare ca una dintre cauzele cancerului de sin este inflamația declanșata de bacteriile daunatoare, spun cercetatorii. Iaurtul…

- Masca de protectie nu reduce cantitatea necesara de oxigen, confirma un nou studiu ale carui constatari contracareaza un mit comun, conform caruia purtarea acestui accesoriu ar fi nesanatoasa, relateaza joi UPI, potrivit Agerpres. The post Studiu: Masca de protectie nu reduce cantitatea necesara de…

- Un studiu care a analizat plamanii persoanelor decedate din cauza maladiei COVID-19 a descoperit o serie de leziuni persistente si extinse in majoritatea cazurilor si ar putea sa ii ajute pe medici sa inteleaga mai bine procesul aflat la baza unui sindrom denumit "Long COVID" ("COVID de lunga durata"),…

- Un studiu restrans efectuat in Marea Britanie a constatat ca o ''imunitate celulara'' la virusul pandemic SARS-CoV-2 era prezenta dupa sase luni de la infectare la persoanele cu simptome usoare de COVID-19 sau asimptomatice, ceea ce sugereaza ca acestea ar putea avea un anumit nivel de protectie,…

- Funcțiile creierului ar putea fi afectate in cazul persoanelor care se recupereaza dupa infecția cu coronavirus, informeaza agenția Reuters. Concret, situațiile cele mai grave pot insemna un declin mental echivalent cu imbatranirea creierului cu un deceniu, susțin unii cercetatori britanici.Peste 84.000…

- Activitatea in exces a neuronilor din creier ne-ar putea scurta viața. In schimb, activitați relaxante, precum meditația sau yoga, sint considerate benefice deoarece diminueaza activitatea creierului și ne-ar face sa traim mai mult. Este concluzia unui studiu publicat recent in care oamenii de știința…