- Generatia Milenialilor a devenit mai sceptica fata de misiunea si etica afacerilor, dar si fata de impactul pozitiv al liderilor politici in societate, rezulta din sondajul global Deloitte „Millennial Survey” 2018, care arata o inversare abrupta a perceptiei pozitive exprimate la ultimele doua editii.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din cotidianul Adevarul pe tema calculelor pe care și le fac liderii PSD in contextul in care Opoziția a depus o moțiune de cenzura, dar și a elementelor care ar determina o decizie favorabila rasturnarii tandemului Dragnea-Dancila.Adevarul:…

- Suspendarea contribuțiilor la Pilonul 2 de pensii cu incepere de la 1 iulie are ca miza principala acoperirea promisiunilor electorale mincinoase ale PSD de acum, cu prețul sacrificarii pensiilor generației tinere. Viitorul tinerilor nu este negociabil in jocuri politice, iar reformarea sistemului public…

- Contextul alegerilor primarului din municipiul Chișinau este controversat. Alegerile sunt pentru un an și se refera strict la primarul general, care va trebui sa coabiteze cu actualul consiliu municipal. Scrutinul local din 20 mai 2018 este rezultatul jocurilor și disputelor politice din culise, ale…

- Jennifer Lopez a spus, intr-un interviu recent, ca ea si Alex Rodriguez vor avea un viitor „foarte stralucit” si „interesant” impreuna. Vedeta in varsta de 48 de ani are o relatie cu fostul jucator de baseball de la inceputul anului trecut. Ea a spus pentru Entertainment Tonight, conform contactmusic.com:…

- Mediul de afaceri din Oltenia se intalnește, maine, cu autoritațile locale, județene și cu anumiți reprezentanți de la nivel central, in cadrul celei de-a doua ediții a conferinței de business ”Investitori in viitorul economiei locale”. Evenimentul are loc incepand cu ...

- Un oficial Toyota a declarat ca viitorul model Supra va fi dotat cu un motor imprumutat de la BMW. Dezvoltarea noului Toyota Supra a fost facuta preponderent in Japonia, iar lansarea este așteptata acum pentru luna octombrie in cadrul Salonului Auto de la Paris.