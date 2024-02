Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Deloitte Cheltuielile companiilor cu inteligența artificiala generativa (Gen AI) vor crește in 2024 cu 30%, de la aproximativ 16 miliarde de dolari in 2023, potrivit celei mai recente ediții a raportului Deloitte Technology, Media and Telecommunications (TMT) Predictions, și mai multe companii…

- Raportul pieței imobiliare de lux, la nivel global Un metru patrat de aproximativ 40.000 de Euro in Dubai, dinozauri in colecții private și primul conac digital MetaReal din lume, vandut cu 11,2 milioane de dolari – anul 2023 a avut performanțe neașteptate in segmentul de lux la nivel internațional.…

- Rasaritul soarelui aduce o noua zi plina de promisiuni, iar In fiecare dimineața, aroma parfumata a cafelei raspandește o energie revigoranta. Gustul sau puternic și aromele bogate pregatesc terenul pentru o zi plina de promisiuni. O ceașca de cafea devine ritmul esențial al fiecarei dimineți. Și cum…

- Avertisment OLX Perioada sarbatorilor este momentul perfect pentru a surprinde membrii familiei cu daruri speciale. Insa, in aceasta perioada festiva, in care nevoia de cumparare este din ce in ce mai mare, riscurile de a cadea victima potențialelor atacuri de phishing, cresc semnificativ. Astfel, OLX,…

- Ministrul polonez al Culturii a anunțat miercuri licențierea echipei aflate la conducerea presei de stat, considerata atașata guvernului populist anterior. Președintele și membrii Consiliului de administrație al televiziunii, Radioului și agențiilor publice din Polonia au fost destituiți, cu scopul…

- Romania este prezenta, in perioada 28-30 noiembrie a.c., la IBTM World, principalul eveniment global dedicat industriei MICE (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions/Events), desfașurat in Barcelona, Regatul Spaniei. Manifestarea expoziționala este organizata in format B2B (Business-to-Business),…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ministerul Energiei a lansat astazi in consultare publica ghidul pentru “sprijinirea investițiilor in modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, in vederea asigurarii eficienței energetice in sectorul industrial”. Aceasta…

- Primul fond de burse pentru viitori antreprenori creat in acest an de NN Romania, liderul pieței de asigurari de viața și pensii private, și EA – The Entrepreneurship Academy, pentru a susține tineri cu posibilitați financiare limitate sa urmeze studii aplicate de business crește odata cu implicarea…