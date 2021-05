Studiu: câinii pot detecta infecția cu coronavirus mai bine decât testele rapide Cainii ar putea fi mai eficienți la a depista infecția cu coronavirus decat testele rapide, precizia lor fiind de 97% potrivit unor studii recente. Studiu a fost realizat de cercetatorii francezi, care susțin ca patrupedele ar putea fi de mare folos in locurile aglomerate, cum ar fi aeroporturile, conform The Guardian . Studiul a fost efectuat in martie și aprilie de catre școala naționala veterinara din Franța și unitatea de cercetare clinica de la spitalul Necker-Cochin din Paris. Acesta a aratat ca animalele pot detecta virusul cu o precizie de 97%. Mai mult, cainii au identificat probele negative… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat in Franța, ei au o precizia de 97%.Cainii sunt mai buni la detectarea coronavirusului decat multe teste rapide de flux lateral (LFT), potrivit unui studiu francez care susține ca patrupedele ar putea fi folosite in locuri aglomerate, inclusiv aeroporturi, relateaza The…

- Un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, responsabila pentru un focar epidemic in India, a fost depistat in Elvetia, au anuntat sambata autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP.„Primul caz de tulpina indiana a COVID-19 a fost detectat in Elvetia”, a anuntat Oficiul federal elvetian pentru…

- In scolile din Franta creste alarmant numarul cazurilor de covid. Pentru prima oara, Guvernul de la Paris ia in calcul inchiderea unitatilor de invatamant. Si in Olanda numarul infectarilor creste, in pofida restrictiilor sanitare.

- Zeci de medici, directori de criza ai spitalelor pariziene, avertizeaza vor fi nevoiți sa trieze pacienții in fața reapariției epidemiei de coronavirus in Ile-de-France. In ciuda noilor masuri de restricție puse in aplicare in 19 departamente, Franța a inregistrat sambata o noua creștere a numarului…

- In ultimele 24 de ore s-a inregistrat 4 decese, cauzate de Covid. Astfel, au murit doua paciente de 75 si 81 de ani respectiv doi pacienți de 56 si 76 de ani la Spitalul Municipal Carei. Persoanele in cauza sufereau de multiple comorbiditați.

- Targul de carte din Paris va fi anulat si in acest an din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia DPA. ''Salon du Livre'', cel mai important eveniment literar anual din Franta, urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, a anuntat joi asociatia industriei de profil,…

- Tulpina britanica a Covid-19 s-a raspandit rapid pe teritoriul Franței. In prezent, jumatate dintre noile cazuri de infectari cu coronavirus sunt ale unor pacienți care s-au imbolnavit cu mutația din Regatul Unit. Premierul francez Jean Casteaux susține ca, in urma cu o saptamana, noua tulpina reprezenta…

- Pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, au fost confirmate 781.329 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.In jurului orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe…