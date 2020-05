Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri grave de infecție COVID-19 au fost tratate cu succes la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Este vorba despre doi pacienți in varsta diagnosticați și cu alte afecțiuni care, dupa o aproximativ o luna de ingrijiri medicale, urmeaza sa fie externați și sa se intoarca acasa. De la debutul…

- Un reprezentant al acestei companii, Daniel O’Day, a declarat intr-un interviu acordat postului CBS News ca aceasta va dona guvernului american intregul ei stoc de Remdesivir , adica aproximativ 1,5 milioane de fiole, adaugand ca obiectivul Gilead Sciences este ca acest tratament sa ajunga si la pacientii…

- 20 de barbați vindecati de COVID-19 au donat deja plasma pentru pacienții aflati in stare grava. Potrivit directorului Centrului Național de Transfuzie a Sangelui, Svetlana Cebotari, alti 15 barbati s-au inscris sa doneze saptamana viitoare.

- 222 dintre pacienții cu COVID-19 din țara noastra sunt in stare grava, iar 18 in stare critica, fiind la respirație artificiala. Informațiile au fost oferite de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unei conferințe de presa.

- Din numarul total al pacienților testați pozitiv la infecția cu Covid-19 in Moldova, 165 de persoane internate in instituțiile medicale se afla in stare grava, iar alte 429 au o stare de sanatate medie. Informațiile a fost prezentate de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul briefingului…

- Sase pacienti din Israel aflati in stare critica si care se confruntau cu risc vital din cauza infectarii cu noul coronavirus au fost tratati cu un produs pe baza de celule din placenta al companiei israeliene Pluristem si au supravietuit, infomeaza cotidianul The Jerusalem Post.Pacientii…

- Cantareata de muzica populara Sofia Vicoveanca, in varsta de 78 de ani, a reactionat dupa ce, in mediul online, a aparut informatia ca ar fi in stare grava din cauza coronavirusului. Artista locuieste la Suceava, singurul oras din Romania aflat sub carantina totala.

- Fernando Martin, fost presedinte interimar al clubului de fotbal Real Madrid, este internat in stare grava intr-un spital din capitala Spaniei dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza cotidianul AS.Fernando Martin, in varsta de 72 de ani, a fost presedinte interimar al lui Real…